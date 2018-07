Tasuta transport lõi Ida-Virumaal bussid rahvast kummi, käima pandi topeltveod

Võimalus maakonnaliinidel tasuta sõita tekkis samal ajal, kui väljas olid palavad rannailmad. Narva ja Narva-Jõesuu liinil nr 31 tõi see kaasa paraja õuduse: paljud sõitjad ei mahtunud enam täistuubitud bussidesse ja juhid sõitsid mitmest peatusest lihtsalt mööda.

Nüüd on olukord paranenud, kuid sedagi vaid tänu sellele, et peaaegu igal selle liini väljumisel läheb sõitu kaks bussi korraga. Sama kehtib Jõhvi–Toila liinil.

Eile Narvas Puškini 22 peatuses oodanud Narva-Jõesuu elanik, 50. eluaastates Larissa rääkis, et ei käi Narvas just tihti. Peamiselt siis, kui on vaja arsti juurde minna. Palavate ilmade saabudes ei peatunud 31 liini bussid enam ei Puškini 22 peatuses ega veel mitmes linna piiresse jäävas peatuses, kuna olid pilgeni rahvast täis.

Tuli sõita taksoga

„Selles olukorras ei jäänud muud üle, kui veel paari Narva-Jõesuu elanikuga mitme peale takso võtta. Aga kui keegi poleks tahtnud taksot jagada, mis siis?” pahandas Larissa.

Tema kaaslane Tatjana polnud sugugi rahul sellega, et sama reisi ei kasuta mitte üksnes Narva või Narva-Jõesuusse sõita soovijad, vaid ka need, kes tahavad Narva piiresse jäävatesse suvilatesse ja aiamaale minna. Sõidavad isegi need, kes tahavad minna Narva-Jõesuuga ühendatud Vaivara aiamaale. „Neil on oma bussid, sõitku nendega,” pahandab Tatjana, kuigi saab samal ajal aru, miks pensionärid valivad nüüd tasuta liini, selle asemel, et maksta teises bussis pileti eest terve euro.

Tamara oli peatuses koos lastelastega, et neljandat korda sel aastal Narva-Jõesuu randa sõita. Ta rääkis, et temal on vedanud ja iga kord on ta bussis koha leidnud, kuid ikka seetõttu, et korraga väljub kaks bussi.