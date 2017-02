Teabeameti juht: loomulikult oleks meie eesmärk saada otseühendus Putini peaga

Läbi 25 aasta on teabeameti põhifookuses olnud Venemaa. Amet on selles vallas ekspertiisi ehitanud ja hoidnud ning arendab seda edasi. Foto: Andres Putting

Välisluurega tegeleva teabeameti eile avaldatud aastaraamatu 13 peatükist kaheksa räägivad Venemaast. Ameti juht Mikk Marran ütleb, et sõjaline oht Eestile on väike, mittesõjaline aga suur. Marran tõdeb intervjuus, et Venemaa luure tööriistakast on tohutu, nad oskavad sealt igaks olukorraks vajaliku vahendi leida ja rakendavad neid väga kiiresti.