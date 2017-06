TAI uuringud näitavad, et eestlased rasvuvad. Tartu ülikooli magistritöö uuris, millised käitumismustrid sellele kaasa aitavad.

Eesti inimesed rasvuvad. Tervise arengu instituudi (TAI) andmed näitavad, et 16–64-aastastest meestest on ülekaalulisi ja rasvunuid 60%. Seda on 15% rohkem kui tosin aastat tagasi.