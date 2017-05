Teet Margna firmale kuuluval kaitsealusel kinnistul tuleb ehitustöö kohe peatada

Linnaplaneerimise amet leidis, et ehitustööd ei vasta ehituslubade aluseks olevale projektile.

Kadriorus jalutanud tähelepanelikule kodanikule jäi neil päevil silma, et Kadrioru paekalda varjus Kumu kunstimuuseumi vahetus naabruses asuva ajaloolise maja hoovi on püstitatud „kummaline kuut” ja muudki küsitavat. „Hakkab silma pankranniku lammutamine,” märkis jalutaja ja küsis, kas niivõrd ulatuslik looduse ümberkujundamine on seaduslik.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik kinnitas Eesti Päevalehele, et käis kolmapäeval Mäekalda 9 kinnistut vaatamas ja tuvastas laias laastus kolm rikkumist. Halliku sõnul on paekallast süvistatud rohkem kui ehitusprojektis ette nähtud ning paljud nii elamu kui ka abihoone konstruktsioonid, mis on projektis ette nähtud säilitada, on asendatud uutega. Peale selle on täielikult lammutatud projektis säilitamisele kuuluv ajalooline kuur kinnistu edelapoolsel küljel. „Tuvastasime, et ehitustööd ei vasta ehituslubade aluseks olevale kehtivale ehitusprojektile. Täna, 4. mail 2017 tegime ettekirjutuse ehitustööde koheseks peatamiseks,” sõnas Hallik ja tänas tähelepanelikku kodanikku info eest.