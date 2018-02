Tiit Riisalo: kantselei ei saa iga kaadrit, sammu ja episoodi ükshaaval heaks kiita või maha kriipsutada

Laupäeval Eesti Rahva Muuseumis (ERM) peetud Eesti 100. aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtt ja eelkõige Teatri NO99 valmistatud film „Teekond” langes avalikkuse armutu kriitika alla, ent sai teisalt ka ülistavat toetust. Presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul pole paslik hakata presidendi kantselei, Eesti rahvusringhäälingu (ERR), NO99 ja ERM-i inimeste koostöös valminud õhtu kohta osade kaupa eraldi hinnanguid andma. „Igal inimesel on kunstile erinevad ootused, nii ka sellele õhtule. Oma seisukoha kujundavad nad selle põhjal, kui palju ootused ja tegelikkus kokku langevad. Igaühel on õigus arvata ja oma arvamus välja öelda. Seda on nüüdseks ka tehtud – on olnud kriitikat, on olnud ülistust. Nii see peabki olema ja kui järele mõelda, siis ainult nii see saabki olla,” märkis Linnamäe.