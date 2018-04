TLT korruptsiooniloo peategelane on Lamborghini ja Hummeritega laianud remonditöökodade asejuht

„Kui sa laiad õhtul Lamborghiniga mööda linna ringi, siis ei saa see asi kaua kesta.” Nii olevat korduvalt hoiatatud Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) bussiremonditöökodade asejuhti Jaanus Vinki. Eesti Päevalehe allikate sõnul armastab Vink üsnagi edevat elu. Teda on nähtud sõitmas teisegi luksusliku sõidukiga: 2016. aasta musta Mercedes-Benzi maasturiga, mis kummalisel kombel kannab numbrimärki 666TAK. TAK nagu Tallinna autobussikoondis. Kui TAK liideti trammi- ja trollibussikoondisega, tekkis uus ettevõte Tallinna Linnatranspordi AS. Numbrit 666TAK kandis 2005. aastani Tallinna autobussikoondisele kuulunud Volvo buss.

Tööajal sõitis Vink tagasihoidlikuma sõidukiga, TLT-le kuuluva kaubikuga. Pole teada, millist kuupalka Vink bussiremonditöökodade asejuhina sai, kuid muigvel sui vihjatakse, et see kulus Vingil üksnes Lamborghini hooldusele ja kütusele. Järelikult pidi elamiseks kuluv raha tulema mujalt, sest bussiremonditöökodade asejuhataja töökoht on ju üsna tagasihoidlik.