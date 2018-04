TLT sisekontroll avastas ettevõttes veel sahkerdamist

Pärast Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) töötajate kinnipidamist avastas TLT sisekontroll ühelt automüügiplatsilt – väidetavalt asub see Lagedil – TLT mahakantud bussid, millest osal on kütus paakides. Müüakse ka TLT-st pärit rehve. TLT siseaudiitor tegi eelmisel teisipäeval linnapea Taavi Aasaga kohtudes ettekande ja teatas, et mahakantud busside eest pidanuks saama rohkem raha. Aas andis TLT juhtkonnale korralduse esitada politseile avaldus.