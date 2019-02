Tõeline valimiskampaania käib Facebookis, anonüümselt, odavalt ja meemidega

18 erinevat Facebooki meemilehte, kokku üle 1 200 000 postituste nägemist ja iganädalane ulatus ligi 250 000 kasutajani. Selle kõige taga on üks mees, keda selle loo käigus tunneme Jaak Kivi nime all. Ta teeb sotsiaalmeedias süstematiseeritud mõjutustööd, et kallutada valimisi talle eelistatud suunas. Tema loodud, sihitud ja laiemalt orkestreeritud postituste sisu vaadates ei jää selgusetuks, kuhu suunas Kivi valimisi kallutada tahab. Ta ei varjagi seda. Eesti Päevalehega kohtudes tunnistab Kivi, et kogu tema poolt koordineeritud operatsiooni eesmärk on üks - mõjutada valimisi, muuta EKRE noortele apetiitsemaks ja aidata konservatiivid võimule. Kuidas siis ikkagi noori kõnetada ja mõjutada? Jaak Kivi teab seda hästi.