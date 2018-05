Toetus Ratasele järgmise peaministrina nullis Kallase eduseisu

Alates veebruarikuust ilmuvast Eesti Päevaleht tellitud uuringust, milles inimesed nimetavad nende arvates sobivaima järgmise peaministri, on valimisealiste inimeste seas olnud seni esimene eelistus Kaja Kallas. Enam see nii ei ole, kuust kuusse toetust vähehaaval kasvatanud Jüri Ratas on nüüd Kallasega samal pulgal. Märkimisväärne on see, et ka 13% Reformierakonna valijaist näeks peaministrina Ratast.