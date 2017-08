Tõnis Lukas: ERM-i audit on praeguseks aegunud

Eesti Päevaleht avalikustas eile kultuuriministeeriumi tellitud Eesti Rahva Muuseumi auditi, mis näitas, et muuseumi juhtimises on võimalikud huvide konfliktid, ERM-i tulude teenimise projektid pole edukad ja muuseumis on probleeme paberimajandusega. Muuseumi direktor Tõnis Lukas aga arvab, et auditi kaudu avalikuks saanud probleemidest ei sobi enam oleviku vormis rääkida, sest muuseum on palju pingutanud, et uude majja kolimise probleemidest üle saada.

Kultuuriministeeriumi tellitud audit oli paljudes punktides ERM-i vastu väga kriitiline. Oli see kriitika õigustatud?

Auditis tuuakse esile auditimeeskonna vaade ja see on nõuandev dokument. Kui arvestada, et selle tegemise aeg on ammune minevik, siis praeguseks oleme suure osa neist üleminekuaja raskustest ületanud, vigadest õppinud ja puudused kõrvaldanud. Praegu ei seo ega paina selle auditi järeldused meid mingilgi määral.