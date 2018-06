Oma esimese töökoha stripiklubis leidis Arabella CV Keskusest. Ta õppis ülikoolis ja vajas tööd, mis tooks piisavalt sisse, ent pakuks koolis käimiseks küllalt paindlikkust. Ja – tunnistab Arabella – see on koht, mis on teda alati vaikimisi tõmmanud. See maailm on midagi, mis talle meeldib ja kuhu ta sobib.