Töö teeb noorest seadusrikkujast korraliku inimese

„Kas nad tõesti arvavad, et politsei ei tea? Tavaliselt on ainukene põhjus, miks noori vahele ei võeta, soov saada kätte neile narkootikume müümiseks toov täisealine,” ütleb STEP-programmi arendusjuht Mihkel Velström. Ta juhendab programmi, mis tegeleb eluga kimpus olevate noortega.

STEP-programm aitab Tallinna ja Harjumaa õigusrikkumise taustaga noortel leida tööd või minna õppima. Programm on osa taastavast õigusest, mis karistamise asemel leiab inimesele ühiskonnas rakendust. Noortele antakse politseis voldik kätte või suunatakse ta programmi kohtuotsusega.

Noortega suheldes on STEP-i töötajad harjunud, et võõrastele numbritele keegi ei vasta. „Eriti toredad on need tüübid, kes on uimasteid müünud ja kardavad, kuna on pealtkuulamistega vahele võetud. Kui palju nad ikka telefoni enam usaldavad,” lisab Velström, et telefoninumbrid vahetuvad ülikiiresti. Seetõttu saadetakse noorele esialgu SMS ja lepitakse kohtumine kokku.