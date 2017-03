Riigil on e-süsteemide elushoidmiseks vaja aina enam IT-spetsialiste, aga neid on raske leida.

Eilne Eesti Päevaleht kirjutas, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) vaevleb passide ja ID-kaartide taotluste all osalt seepärast, et e-menetlussüsteemi valmimine on mitme kuu võrra edasi lükkunud. Sellele tuleb põhjust otsida süsteemi arendavast siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusest (SMIT), mis omakorda süüdistab personalipuudust.