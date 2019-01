Töötajad: Eesti Kontserdi uue juhi Kertu Orro juhtimisstiil on vastuvõetamatu

Esmaspäeval Eesti Kontserdi uue juhi kandidaadiks esitatud Kertu Orrot peab nõukogu parimaks valikuks, kuid skandaalidest puretud kontserdimajas ei taha tunded vaibuda. Anonüümseks jääda soovivad töötajad märgivad, et Orro on küll efektiivne juht, kuid efektiivsus on tulnud hinnaga, mis on paljudele vastuvõetamatu. Orro juhtimisstiil on vastuvõtmatu, mis on viinud paljude töötajate lahkumiseni, ütlevad Eesti Kontserdis töötavad inimesed. Etteheited lähevad ka üsna isiklikuks ja muuseas nimetatakse Orro tööreise väga kulukateks.

Oktoobris kukkus Eesti Kontserdi uue juhi valimine läbi ja julgemad arvajad usuvad, et Laine Randjärve ametist ilmajäämises mängis oma osa ka Orro. Orro kinnitab, et tal pole eelmise läbikukkunud konkursiga mingit seost ja Randjärvega juhtunu kohta peab vastama nõukogu.