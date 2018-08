Töötukassa koolitusel osalenud olid tasemes pettunud: „Päris tihti oli tunne, et raiskame seal oma aega”

Mainor möönab puudujääke, kuid leiab, et vastutus on eelkõige osalejail ja töötukassal. Töötukassa tunnistab, et koolituste tellimisega on kohati raskusi.

Robin (koolitusel osalejate nimed on muudetud, kuid teada nii töötukassale kui ka Mainorile – toim) tuli eelmisel aastal eestlannast naisega Saksamaalt Eestisse. Ta oli töötanud IT-insenerina, kuid töölepingu lõppemise tõttu end tööhõiveametis registreerinud. Euroopa Liidu ühtse tööturu reeglite järgi oli tal õigus ennast Eestis töötukassas arvele võtta. Töötukassa kaudu sai ta koha ingliskeelsele ettevõtluskoolitusele.