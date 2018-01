Töötukassa kuulutas vähitüsistusega naise töövõimeliseks ja jättis ta haigekassa kindlustuseta

60-aastane Tiina on pidanud palju võitlema. Mõne aasta eest diagnoositi tal rinnavähk. Kuigi kasvaja õnnestus operatsiooniga eemaldada, läks pool aastat hiljem käsi paiste ja tekkis lümfodeem. See tähendab, et koos kasvajaga lõigati välja ka enamik lümfisõlmi ja alles jäänud kolm ei suuda enam toime tulla. „See on eluaegne häda, millega pean pidevalt käima lümfiteraapias ja selle eest enamasti ka ise maksma,” ütles Tiina