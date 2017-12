Töövihikutes on tähekujudele erinevad nõuded

Püüdlik õpilane kirjutab ära oma kodutöö – ja saab kahe. Miks? Kas kirjatehnikal on üldse tänapäevases õppekavas kohta? Eesti Päevalehe eilset lugu kajastati laialt.

EPL-i poole pöördusid hämmingus lapsevanemad: „Kas eri töövihikud õpetavad lapsi erinevalt kirjutama? Minu lapse õpetaja ei osanud musta ega valget öelda. See oli talle uudis. Kui küsisin, et kumb siis õige on, vastas ta, et tema jaoks on õige see variant, mis on tema kasutatavas töövihikus,” kirjutas üks lapsevanem.