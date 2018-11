Torkaja. Kolepiltidega satiiriajakiri, mis isegi EKRE valijad ära hirmutas

„Üha enam kostis hääli, et Eesti peavoolu ajakirjandus on järjest rohkem pravdastunud ja vremjastunud,” põhjendas septembrist ilmuma hakanud satiirilehe Torkaja tegevtoimetaja Enno Faster, miks ta uue ajakirjaga lagedale tuli. Varem on Faster tagasihoidlikus mahus kirjastanud ristsõnu. Vastus küsimusele, miks otsustati suunda muuta ja vahetada senine kurss väga teravalt Eesti poliitilisi jõude pilava satiiri vastu, oli Fasteril varnast võtta: „Ristsõna lahendajad on ärksad inimesed, kes vajasid antiglobalistlikku satiiriajakirja.”