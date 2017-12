Toronto eestlastel tuleb rahvuskaaslaste seltsis vananemiseks sageli oma kinnisvarast loobuda

Helilooja Roman Toi on 101-aastane ja viimased aastad elanud Toronto eestlaste vanadekodus Ehatare. Kõrge vanus on teinud omad korrektiivid – veel eelmisel aastal andis Toi Toronto vanadekodus klaveritunde, aga sel aastal halvenenud tervis on ta paraku nii jõuetuks muutnud, et peale ratastoolis istumise ei jaksa ta midagi teha. Ta lükatakse ratastoolis söögisaali ja seatakse siis laua taha istuma.