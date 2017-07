Trumpi uitmõte Venemaaga küberkoostööd teha lõi Eestis hetkeks pulsi lakke

Plakatil on kirjas, et Trump ja Putin teevad maailma koos korda. Aga mitte ilmtingimata, säutsus Trump.

Kaljurand: on naiivne loota, et selline küberjulgeolekualane koostöö Venemaaga saab olla konstruktiivne.

USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini reedene kohtumine on tekitanud vastakaid arusaamu. Kohtumisel olid kõne all ka USA-d valimiste eel tabanud küberrünnakud, mille taga oli USA luureasutuste hinnangul Venemaa. Pühapäeval teatas Trump Twitteris, et kaalub USA ja Venemaa ühise küberasjade komisjoni- või üksuse loomist. „Arutasime Putiniga küberturvalisuse üksuse loomist, et valimiste häkkimine ja muu negatiivne oleks järelevalve all ja turvaline,” kirjutas Trump.

Eesti küberjulgeoleku spetsialistid, kellega konsulteerisime, arvavad, et Trumpi ettepanek olnuks käsitletav kui kuritegevuse vastase komisjoni moodustamine kurjategijaga. Teisisõnu, koostööd ei saa teha küsimuses, kus uurimine käib ja pole teada selle ulatus. Teema käsitlemiseks peaks komisjoni raames olema usaldus teise partneri vastu, aga seda ju pole.