TS Laevade juht lubab: eelmise aasta järjekordi tänavu ei tule

Saarte ja mandri vahelist liiklust korraldava TS Laevad OÜ juhi Jaak Kaabeli sõnul on võimalik liinidele rohkem parvlaevu käima panna ainult siis, kui inimesed on valmis nende laevade talvel niisama seismise kinni maksma.

Kohe tekib jälle parvlaevajärjekordade küsimus. Ennustage, kui pikk on selle suve rekordjärjekord.

Esiteks: me veame juulis kolm korda rohkem sõidukeid ja inimesi kui jaanuaris. Sealt ka küsimus, kui suurt võimet on mõistlik juulikuuks pidada ja hoida. Kui on järjekorrad ja lisareisid, siis see juba näitab, et kuskil on midagi valesti kalkuleeritud. Tahaks arvata, et eelmisest aastast on nõudluse kohta piisavalt palju õpitud ja sel aastal oleme maanteeametiga reise palju paremini planeerinud, nii et olulisi järjekordi ei tule. Pealegi on meil veel ju Regula lisaks Virtsu-Kuivastu liinil, sõidab 536 otsa. Sellel liinil me ei näe sel aastal selliseid järjekordi kui möödunud aastal.

Mida see tähendab, et olete paremini planeerinud? Jaanipäev on ju igal aastal samal kuupäeval.