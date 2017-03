Margus Tsahkna kinnitab, et kui tema soovitud muudatused IRL-is läbi ei lähe, tuleb parteil leida uus esimees.

Kui Margus Tsahkna muudatusplaanid IRL-is läbi ei lähe, lubab ta erakonna etteotsa enam mitte kandideerida.

Olete just praegu võtnud esimehena jalad kõhu alt välja ja hakanud erakonda ümber tegema. Aga kas veidi hilja juba ei ole?

Ei ole hilja. Ettepanekud erakonna avatumaks ja nüüdisaegsemaks muutmiseks olen arutelule pannud juba varem ja näinud selget vastuseisu. Aga olen esimeheks kandideerides lubanud, et muudan IRL-i avatumaks, nüüdisaegsemaks ja lõhun sisevalimiste blokkide süsteemi, mis pidurdab erakonna ajakohastamist. See on minu eesmärk.