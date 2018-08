Tsahkna liitumine „Eesti 200-ga” viitab uue erakonna tulekule

Eile liitus Margus Tsahkna ametlikult ühendusega „Eesti 200”, astudes sammu, mida enne valimisi oligi oodata. Pole just suur saladus, et ta on juba pikka aega olnud selle erakonna loomise mõtteid mõlgutava seltskonna üks vedajatest. Juba veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas seltskond inimesi käib koos, et luua uus poliitiline liikumine, ühe kohtumise fotodele jäi ka Tsahkna.