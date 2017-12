Tsahkna partei loomisest: ma pole välistanud, et jätkan poliitikuna

On inimesi, kelle hinnangul on ühiskonnas tellimus uue partei loomiseks – viidatakse, et ühelgi praegusel erakonnal pole pikaajalist vaadet Eesti tuleviku kohta. Viimati oli aeg uue erakonna loomiseks küps neli aastat tagasi ning Vabaerakond ja EKRE kinnitasid seda ka riigikokku saades. Nüüd, kus Vabaerakonna reiting langeb, räägitakse poliitkuluaarides üha häälekamalt võimalikest uutest erakondadest. Värskeid vihjeid tuleb ka selle kohta, et suvel Isamaa ja Res Publica Liidust lahkunud Margus Tsahkna on tegelenud võimalikku uude parteisse värbamise juttudega 2019. aasta riigikogu valimisi silmas pidades. Täpsemalt, ta on sondeerinud pinda: kui ta teeks uue partei, kas tuldaks, ning arutlenud võimaliku programmi üle.