Baltimaades ainulaadsed hüperspektraalkaamerad võimaldavad näha nii usse õuna sees kui ka terroristi hõlma alla peidetud lõhkeainet.

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) mehhatroonika laboratooriumis on statiivi peale kinnitatud keskmise peegelkaamera suurune karp, mille küljes on väike objektiiv. Karbist viivad kaks juhet tavalisse sülearvutisse. Pealtnäha ei midagi erilist, kuid tegelikult on see Baltimaade ainus hüperspektraalkaamera.