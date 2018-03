Tulevane eurosaadik Gräzin: EL-il puudub praeguse struktuuriga igasugune tulevik

Kaja Kallase asemel suvel europarlamenti siirduva Igor Gräzini euroskeptitsism pole kuhugi kadunud, sest Eesti loobus EL-iga liitumisega kiirustades liiga paljust.

Kui Urmas Paet 2014. aasta sügisel veel europarlamendi puhul kõhkles, kas minna või mitte, siis räägiti, et teil olevat olnud kohver juba pakitud. On see kohver endiselt valmis?

Ei ole, ma olen seda vahepeal mitu korda lahti võtnud. Küsimuse, kes läheb, otsustas vabariigi valimiskomisjon. Tänaseks on üldiselt selge, et seal oli sees juriidiline viga. Aga tollal ma olin psühholoogiliselt valmis minema. Kui hakkasin Ameerikas Euroopa Liidu õigusega tegelema, siis tundsin, et mul on midagi EL-i teemal öelda, kui siin hakkasid referendumid ja asjad. Ma teadsin, et mul on midagi head teha.