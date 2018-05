Maailma majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) teatakse Eestis enamasti tänu PISA testidele, kus Eesti on silma paistnud üsna kõrgete tulemustega. Haridus peab aga muutuma koos maailmaga ja see seab just õpetajatele üha suuremaid ootusi, sõnas OECD haridusinnovatsiooni vanemteadur Tracey Burns.