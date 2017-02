Nikolai Tarankovi kalastuspartnerile olid ristiisa ja ta hiljem tapnud Juri Vorobei lahkhelid teada.

Eilne päev Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas allilmaliidri Tarankovi tapnud Juri Vorobei protsessil möödus tunnistajaid üle kuulates. Tunnistusi andsid Juri Nikson ja Valeri Brussov. Nikson hooldab kohtualuse isa Viktor Vorobei talu, kuni taluomanik on vangis. Just selles talus hoidis oma paati ja paaditreilerit Nikolai Tarankov. Paat ise, nagu selgus Brussovi ehk Dipa jutust, oli hoopis tema nimel. Ostetud oli see Tarankovi raha eest.