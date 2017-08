Tunnistajakaitse hästihoitud saladused: iluoperatsioonidest lemmiklooma uue passini

- Illustratsioon: Gerti Saaler

Tunnistajakaitse annab uue elu kaitse alla võetud inimesele, aga ka tema lähimatele pereliikmetele – abikaasale või elukaaslasele ja lastele – ning isegi kaitstava lemmikloomadele. Kaudselt on tunnistajakaitse rehabilitatsiooniprogramm. Nutikamad kurikaelad on sellest aru saanud ja öelnud: see on minu viimane võimalus pöörata õigele teele. Tunnistajakaitse juhtumeid on Eestis aastas alla kümne, kuid inimeste arv on nende puhul erinev.