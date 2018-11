Tunnistajate mõjutamine, tõendite hävitamine. Gammer ja Hirv oleksid vabaduses liiga ohtlikud

Restorani- ja hotelliäris tegutsevad ettevõtjad Pavel Gammer ja Hubert Hirv on süüdistust oodates olnud vahi all juba kaheksa kuud, sest kohtud on iga kahe kuu tagant leidnud, et nende vabadusse laskmine eeluurimise ajaks oleks ohtlik nii uurimisele kui ka tunnistajatele. Kohtute sellekohased otsused, mille vastu on ärimeeste kaitsjad kirglikult, kuid seni asjatult võidelnud, viitavad, et riigiprokuratuuri esitatud tõendid on olnud väga veenvad.