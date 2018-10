„Uberi eelnõu” tagajärg käes: taksot juhtimast võib leida roolijoodiku või peksja

„Sõitsin mööda pikka Vabaduse puiesteed Laagri poole. Takso kaldus kogu aeg vastassuunavööndisse ja juht jäi järsku magama. Andsin talle obaduse vastu pead, et ta ärkaks,” kirjeldab üks taksosõitja oma kogemust Tallinnas. Teine tellis Taxify rakendusega takso, kohale tuli lõhnadega autojuht, kelle autosse sõitja keeldus istumast.

Need on vaid üksikud näited.

Selgub, et taksoteenuse kontroll käib omavalitsustel üle jõu, mistõttu võivad sohvrid olla nii pisisulid kui ka tõsisemate rikkumistega tegelased.

„Eestis on taksoteenuse osutamise turule sisenemisel kindlasti Euroopa ühed kõige väiksemad nõuded. Sinu taust ei huvita eriti kedagi. Taksojuhiks hakata oli siiani niigi suhteliselt lihtne, aga eelmise aasta sügisest on see veelgi lihtsam,” räägib Eesti vanima taksofirma, Tulika Takso juhatuse liige Mati Saar. Ta veeretab vastutuse linnavalitsusele, mis taksoveoks teenindajakaarte välja annab.