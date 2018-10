Ühe ema ja sõpruskonna võitlus selle nimel, et poeg saaks tagasi koju

„See on tema kodu,” ütleb Ene. See maja, kuhu ta soovib lifti või tõstukit, et poeg Eero pääseks kolmandale korrusele.

Viis aastat tagasi juhtus Eeroga batuudikeskuses õnnetus. Eero keeras kahekordsel saltol liiga palju ja maandus kaela peale. Selle hind oli kõrge: kuuenda ja seitsmenda kaelalüli murd. Võitlus selle nimel, et ta saaks taas jalule – Ene: „Eero ütles, et juba tund aega seisab!” – on hoopis teine lugu.