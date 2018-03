Vabariigi 100 aasta juubeliks Eesti Rahva Muuseumis (ERM) korraldatud presidendi vastuvõtu sisu ja maksumust on lahatud iga kandi pealt. Kulude kohta on korduvalt avalikkusele kinnitatud, et kokku läks pidu presidendi kantseleile koos riigimaksudega maksma u 400 000 eurot. Peale selle on olnud teada, et väiksemaid kulusid oli Tartu linnal (linn hüvitas ERM-ile vastuvõturuumide rendi kulu).