Üksikkandidaatide mured: vaesus, laiutav riik ja Kremli ees lömitamine

„Kes seal riigikogus midagi teinud on, et me peaks ka miskit tegema!” põrutab üksikkandidaat Vello Kookmaa (81) kõva häälega, kui ajakirjanik telefonitsi küsib, mis ajendas teda ennast riigikogu valimistel üles seadma.

Vanahärra on parasjagu autos ja vastab oma poja Kaido telefonile, kes muuseas on samuti üksikkandidaat samas, Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas, kuid ei saa rooli taga olles rääkida. „1991. aastast peale pole seal riigikogus keegi midagi teinud,” on Vello Kookmaa sügavalt veendunud.

Ja selle tõttu pole tema meelest elu Eestis sugugi meelakkumine. „74 aastat peale teist maailmasõda on meil 100 000 absoluutses vaesuses elavat inimest, mitusada tuhat elab alla vaesuspiiri, pool Eestist on vaene!” ütleb sõja üle elanud kandidaat jõuliselt läbi telefoni.

Üksikkandidaadina riigikogu valimistel osalemine on Eesti valimissüsteemi arvestades üpris võimatu missioon – parlamenti pääsemiseks on vaja oma valimisringkonnas saada isikumandaadi jagu hääli, mis pole igas kohas isegi keskmike sekka kuuluvate parteide kandidaatidele jõukohane.