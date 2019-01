Üleeuroopalist naistevastase vägivalla vastu võitlevat organisatsiooni hakkab juhtima eestlanna

Pille Tsopp-Pagan kinnitati esmaspäeval Viinis Euroopa Naised Vägivalla Vastu katusorganisatsiooni (WAVE – Women Against Violence Europe) uueks juhiks.

Miks otsustasid selle ameti vastu võtta?

Organisatsiooni dünaamika vajas seda. Kui oli näha, et endistviisi edasi minna ei olnud enam võimalik, võtsid vanemad olijad vastu otsuse, et nad soovivad edasi minna uutmoodi. Selleks et seda teha, tuleb vahetada seltskonda. Eelmine president oli tegelikult ju organisatsiooni ainus ja seda 25 aastat. Olen esimene väljast tulnud president.

Mul oli tegelikult raske. Ma ei arvanud, et olen valmis. Kuid kui vaadata töö mahtu, mida teha tuleb, siis olen ainus, kes saab panustada piisavalt.