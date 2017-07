Ülemaailmne heategevusindeks näitab eestlasi kalkide ja kitsidena

140 riigi andmeid koondavas edetabelis on Eesti kõigi näitajate poolest viimaste hulgas, kuid enamasti lähinaabrist Lätist ees.

Kas oled viimase kuu jooksul annetanud raha, aidanud kedagi, keda sa ei tunne või teinud vabatahtlikku tööd mõnes organisatsioonis? Nii küsivad igal aastal sadade tuhandete käest Charities Aid Foundationi (CAF) jaoks uuringut koostavad küsitlejad. Vastuste alusel pannakse kokku nn heategevusedetabel.

Suurbritannia heategevusorganisatsiooni viimase, 2015. aasta andmeid koondavas edetabelis on 140 riigi võrdlus, kust selgub, et kõige rohkem teevad oma kaaslastele head maailma ühe vaesema riigi, Myanmari Liidu Vabariigi elanikud. See esikoht näib küll mõneti üllatav, ent raportis selgitatakse, et riigi valitsev usk theravaada budism soodustab nii kasinat mungaeluviisi kui ka teistel neile annetamist. Raportis nenditakse, et Myanmari esikoht aitab ümber lükata eelarvamust, et heategevus on jõukohane üksnes rikastele.