Üliohtlikud 6,5 kilomeetrit. Tallinna-Narva tee pudelikael on nõudnud 12 inimelu

Eelmisel teisipäeval nõudis ohtlik teelõik jälle kahe inimese elu. Foto: Ain Liiva.

Pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on nõudnud 12 inimese elu. Maanteeamet tunnistab, et tegemist on ohtliku teelõiguga, ja kavatseb ohutuse suurendamiseks panna kogu teelõigul sõiduradade vahele kummipostid.