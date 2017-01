Salme külast välja kaevatud sajandi viikingileiu uurimine on riigi alarahastuse tõttu veninud. Jaanuari lõpuks loodetakse uurimise jätkamise rahastamiseks panna allkirjad Tallinna ülikooli ja Rootsi Uppsala ülikooli vahelisele lepingule.

Saaremaalt Salme külast 2008. ja 2010. aastal leitud kaht viikingi laevamatust on nimetatud ühtedeks viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks, mis võiksid valgust heita Läänemere piirkonna viikingite ajaloole. Laevad peitsid endas hindamatut leidu, kui välja kaevati ka kümnete viikingite surnukehad. Uljamad teooriad väidavad isegi, et nende seas võis olla viikingite kuningas. Ometi on viikingileiu uurimine seni olnud tugevalt alarahastatud ja kulgenud soovitud tempost märksa aeglasemalt. Nüüd käivad läbirääkimised selle üle, et uurimisele paneksid õla alla nii Tallinna kui ka Uppsala ülikool.