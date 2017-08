Urmas Paet: Savisaare nimekiri tähendaks Keskerakonna ainuvõimu jätkumist Tallinnas

„Mõnede sotsiaaldemokraatide, sealhulgas erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski pidev jutt, kuidas Reformierakond armastab palavalt EKRE-t ja tahab teha nendega kõike koos, on ebaadekvaatne. Mõnede ütluste tõlgendused on kõvasti üle võlli keeratud,” kommenteeris europarlamendi liige Urmas Paet, kes on kohalikel valimistel Reformierakonna esinumber Tallinnas Nõmmel.