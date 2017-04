ÜRO pagulasamet: Reinsalu soov kuriteo sooritanud pagulased välja saata ei vasta rahvusvahelisele õigusele

Justiitsministri naiste kaitsmise egiidi all tekkinud idee saab õiguslikku kriitikat.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) on teinud riigikogule uue ettepaneku anda PPA-le õigus võtta pagulasstaatus neilt, keda on karistatud vangistusega tahtliku kuriteo eest ja keda PPA peab ohtlikuks Eesti ühiskonnale, ja nad riigist välja saata. Praegu saab pagulasi riigist välja saata ainult siis, kui on toime pandud esimese astme kuritegu. Reinsalu saatis uue arvamuse välja naistevastast vägivalda käsitleva Istanbuli konventsiooni tuules justiitsministeeriumis välja töötatud eelnõu juurd