Eesti otsus toetada ÜRO resolutsiooni, mis ei tunnista USA presidendi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tekitas siinsete poliitikute seas täiesti erinevaid arvamusi. Öeldi, et see oli õige, see oli vale või et sel pole tähtsust. Paljude vaatlejate hinnangul ei muuda see USA ja Eesti suhetes kõige vähematki.