USA Euroopa vägede juht: Venemaa välkõppustele tuleb reageerida kiire infovahetusega

Kindral Ben Hodges kiidab, et Eesti on heade liitlassuhete musternäide, ja rahustab: NATO on USA jaoks väga tähtis.

Kindralleitnant Ben Hodgesi sõnul on Eesti luurevõime suurepärane, kuid infovahetust NATO-s saab veel parandada.

Kindralleitnant Ben Hodges on USA Euroopa armee maavägede juht. Ameerika Ühendriikidel on Euroopas laias laastus 30 000 sõdurit ja Hodges on öelnud, et tema töö on jätta mulje, nagu neid sõdureid oleks kümme korda rohkem.

Hodges on pärit Floridast ja tema sõjaväeline karjäär algas õhudessantväelaste hulgas. Hiljem on Hodges olnud USA vägede staapides nii Iraagis kui ka Afganistanis. USA Euroopa armee maaväe juht on ta 2014. aasta novembrist. Eelmisel nädalal esines Hodges Tallinnas Lennart Meri konverentsil ja sai kaitseväelt meeldiva tunnustuse.