Dennis Shirley ütleb, et rahvuslusega tänapäeva koolid ei võida, kasvatada tuleks maailmakodanikke.

Boston College’i professor ja haridusuuendaja Dennis Shirley on seisukohal, et PISA testi tulemusi, milles Eesti oli möödunud aastal lausa Euroopa parim, ei tasu liiga tõsiselt võtta. Shirley sõnul on ideaalis võimalik, et heade testitulemuste kõrval on lapsed koolis käies ka õnnelikud. See aga nõuab nii mõnegi seni kehtiva paradigma muutust.