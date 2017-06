USA teadlane: vanemad ei tohi lastele valusat ajalugu maha vaikida

Iiri juurtega Ameerika teadlane Monica McGoldrick ütleb, et valusa ajalooga tuleb leppida, et sellest tugevamaks saada.

Psühholoog Monica McGoldrick rõhutab, et vanemad peaksid lastele rääkima ka kõige valulisematest minevikuseikadest, see aitab põlvkonnavahelistele headele suhetele kaasa.

USA psühholoogiaprofessor Monica McGoldrick uurib individuaalseid ja põlvkondadega edasi antavaid perekondlikke mustreid ning paneb rõhku paindlikkusele ja pere-, sõprus- ja kogukondade kuuluvustunde tugevdamisele. Tallinna kahepäevases töötoas õpetas ta, kuidas vaadelda individuaalseid, paarisuhte ja perekonna probleeme siinse kogukonna kontekstis. Eesti Päevaleht vestles temaga sellest lähemalt.

Monica McGoldrick, teie üks põhilisi uurimisvaldkondi on põlvkondade vahelised mustrid.

Pereterapeudina on üks minu tööriistu genogrammid – perekonnapuud, mis võimaldavad inimesi kontekstis vaadata. Kuidas su esivanemad ja ristivanemad sind mõjutavad, kui olulised nad olid. Ma näen, et nad on inimese heaolule olulised.