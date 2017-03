Uurija Airi Kullamaa ütleb, et perevägivald pole nn teise Eesti probleem, lööjad on sageli meie keskel toimetavad tavalised inimesed.

Raskete kuritegude uurija Airi Kullamaa argipäev teiste inimeste pidupäevadel: heliseb telefon ja tuleb rutata kuriteopaigale.

Jaanipäev. Jõulud. Aastavahetus. Vabariigi aastapäev. Naistepäev. Aeg, mil olla pereringis ja üksteisest rõõmu tunda. Paljudes peredes nii ongi. Aga politseinike jaoks on pühad enamasti tavapärasest töörohkemad. Inimesed võtavad vabamalt ja joovad alkoholi ning tülid on kerged tekkima. Näiteks samal päeval, kui president pidas perevägivalda tauniva kõne, sai politsei teate 46 perevägivallajuhtumist. Tõenäoliselt pole ka tänane naistepäev paljudes peredes sugugi helge, et laual ootab lillekimp ja süüakse torti. Paljudes peredes on naisele „kingituseks” hoopis rusikahoop näkku. Või ka mehele.