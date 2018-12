Uuring: eestlased on tugevate faktiteadmistega loodusromantikud, kes keskkonda hoida ei oska

Anette Parksepp anette.parksepp@epl.ee RUS 20

Keskkonnahoiuks ei piisa üksnes prügi sorteerimisest ja selle maha viskamata jätmisest, vaid eelkõige tuleb vähendada tarbimist. Foto: Taavi Sepp

Värske uuring näitab, et eestlaste keskkonnateadmised on head, kuid praktikas need ei rakendu.