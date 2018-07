Uuring: kuritegevust vähendab pigem rahvatants kui sport

Kuidas vähendada vallas või linnas kuritegevust? Sisekaitseakadeemias värskelt kaitstud magistritööst selgub selge juhis: investeeri noorsootöösse, täiskasvanute huvitegevusse ja rahvakultuuri. Vähem maksab panustada sporti, üritustesse ja meelelahutusse.

Anna-Liisa Lukki tänavu sisekaitseakadeemias kaitstud magistritöö näitas, et mida rohkem panustab kohalik omavalitsus vaba aja veetmise võimalustesse, seda väiksem on kuritegevus. Magistritöö teeb puust ja punaseks, miks ja kuidas peaksid linnad ja vallad raha kasutama, et kuritegevust oleks võimalikult vähe.