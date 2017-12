Uuring: üksi konutav ja vaene eestlane sureb südamehaigusse tõenäolisemalt kui jõukas ja seltskondlik

Kuus stressifaktorit on seotud suurema südamehaiguste tekke riskiga, väidavad Eesti teadlase ja tervishoiuarsti Taavi Tillmanni juhitud uuringu tulemused, mis on avaldatud teaduslikus meditsiiniajakirjas PLOS Medicine. Stressifaktoreid on südamehaiguste riskiteguritena varemgi uuritud, kuid Tillmanni seekordse uuringu puhul on eriline, et neid ei vaadeldud eraldi, vaid koos. Need kuus mõjurit on vallaline perekonnaseis, töötus, vaesus, vähene kontakt sõpradega, vähene kontakt sugulastega ja depressiooni sümptomid. „Kuigi kõik need psühhosotsiaalsed faktorid on seotud stressiga, on igaüks neist erinev ja unikaalselt seotud südamehaiguste tekkega,” selgitas Tillmann. „Uuringu alguses küsisime: kas tõesti saavad suhted, mõtted ja tunded mõjutada meie südant? Nüüd saime sellele küsimusele jaatava vastuse,” selgitas ta uurimisküsimust poeetilisemas võtmes.