Uuring: Venemaa elektrooniline sõjavõime astub NATO-le kandadele

Kui Venemaa liigutab oma Lääne ringkonda NATO külje alla uue armeeüksuse või paigutab kuhugi raketikompleksi, järgneb tihti loendus, kummal pool Venemaa piiri on parasjagu rohkem sõdureid või sõjamasinaid. Hoopis vähem saab tähelepanu asjaolu, et Venemaa on juba aastaid kulutanud suuri summasid elektroonilise sõjatehnika arendamisele. Nad on selles juba nii kaugele jõudnud, et USA meedias ilmuvad artiklid küsimusega, kas Venemaa hakkab selles valdkonnas Ameerikat üle mängima.