Uus ERM-i audit: restoran on kasumis, kuid porgandit on puudu ja muuseumi rahaasjad ikka segased

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) restoranipidamises ja rahaasjades on endiselt mitmeid puudujääke. Kuigi värskelt valminud järelauditist ilmneb, et möödunud aastal osutusid muuseumi restoran ja kauplus kasumlikuks ja aitavad muuseumile lisaraha teenida, pole endiselt kõik lõpuni korras.

Eelmise aasta augustis valmis kultuuriministeeriumi tellimusel audit, mille tegi Grant Thorntoni auditifirma. Tulemused sedastasid karmilt: teatud tehingutes on korruptsioonihõngu, muuseumil on probleeme lepingutega, rahaasjad on segased ja restoranis valitseb tohuvabohu.